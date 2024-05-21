520房市怎麼走，根據591新建案比較近兩次新政府上任當年度的新案價量，發現六都、新竹的進場個案合計約741件，較過往增加近1成，變化幅度不算大。不過房價在2020年時單價僅35萬元，2024年每坪卻飆升至52萬元，四年間共增加17萬元，平均每年漲4萬多元，年成長直逼5成。若按當前市場熱況來判斷，短期內恐怕還看不到房價的極限，購屋族可得做好心理準備。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，回顧近兩次新政府上任，全球均面臨疫情、地緣政治等挑戰，但不變的是台灣經濟表現都相當突出。現階段除了股市大盤攻破2萬新高，較過往成長近1倍外，房市同樣是「乘著噴射機」突破天際，尤其今年在329檔期、Q1等新案拉抬下，價量可說一路堅挺。隨著目前經濟展望樂觀，再加上新青安房貸等政策利多號召，今年市場應該還是持續沸騰。

進一步觀察各縣市，台北市這幾年房價像斷了線的風箏越飛越高，當前新案單價已直逼120萬大關，較四年前漲幅逾3成，每坪更貴了30萬元。總結下來，除了通膨及熱錢湧進，將蛋黃區豪宅等層峰產品定錨在高點外，包括北士科重劃、危老都更等重建議題加入，都是支撐價格持續飆高的主因。

鄰近新北市因地理位置，房市發展和北市脣齒相依，而隨著這幾年北市房價瘋漲，大量購屋族向外出逃，也為當地房價埋下飆升的火種。現階段房價漲勢除了在第一環板橋、永和及三重等區徘徊，亦蔓延到蛋白區，像泰山、五股及土城等地的行情紛紛從過往3字頭飆升到5至7字頭不等，昔日蛋白行情早已一去不回頭。

桃園市推案個數，今年目前已有149案公開，年增率直逼5成，雙雙高居全台最高，房價也從2字頭初跳漲3字頭。箇中原因除了與雙北高房價導致買方外溢有關，桃園這幾年滿滿的建設話題，吸引建商大舉進軍插旗，也是量能站上高點的原因。

至於新竹雖然個數最少，但房價在竹科等高收入族群帶動下，不只東區、竹北等精華區漲翻天，現階段連竹東、湖口及寶山等蛋白區，亦在指標案領漲下屢屢締造天花板行情，刺激房價漲幅達到「驚死人」的近9成。

台中市，在捷運、人口紅利帶動下，房價從山線到海線、蛋黃到蛋殼都是紅翻天，整體新案行情也已站穩4字頭。此外，伴隨台股創新高，當地也有不少「股房雙棲」的買方出手，讓豐原、神岡、烏日，甚至是海線梧棲、沙鹿等地的新案銷況大進補。

至於台南及高雄兩地，觀察上半年329、Q1兩大檔期，整體推案除了蛋黃區以外，仍以台積概念區域周邊為主。此外，雖然推案個數略有下滑，但憑藉六都中相對親民的房價優勢，再加上科技話題加持，賞屋人潮明顯回流，現階段北高雄如橋頭、楠梓等區，更湧進不少外來客出手買房，也推升房價大漲逾5成。