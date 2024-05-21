現代人多有排便不順的困擾，該怎麼吃才能促進排便？對此，營養師高敏敏推薦10大整腸食物，包括燕麥、地瓜、無糖優格、菇類、地瓜葉、毛豆、海藻、火龍果、奇異果及香蕉，對於解便秘、排宿便十分有感，值得納入日常飲食清單。

高敏敏在個人粉專發文分享以下10款整腸食物，有助於排便順暢，提供民眾參考：

1、燕麥：富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便、促進排便。

2、地瓜：富含膳食纖維，可幫助清除宿便。

3、無糖優格：富含益生菌，有助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

4、菇類：富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

5、地瓜葉：富含膳食纖維，可軟化糞便，幫助糞便排出。

6、毛豆：豐富膳食纖維，可刺激腸胃蠕動。

7、海藻：高黏度的多醣體，能使排便順暢。

8、火龍果：富含果膠，能促進腸胃蠕動，幫助排便。

9、奇異果：富含水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便，且含有機酸有助於腸道健康。

10、香蕉：含不可溶性纖維，可幫助軟化糞便。

除了上述食物外，高敏敏指出，還有4大食物是「便秘剋星」，也就是白開水、天然纖維、好菌食物及好油脂。她說明，想讓排便順暢，不僅要攝取充足水分和纖維，也需要好菌和好油脂的幫忙，使好菌定殖及繁殖、抑制有害菌，從而提升腸道的保護力；同時也要搭配良好的運動習慣 ，以助腸胃活躍起來，自然就能揮別便秘卡關。