今年以來，大陸全國多地發佈網約車行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業，明言預警多地網約車運力已趨於飽和，甚至遠超過實際需求。從來自大陸交通運輸管理部門資料顯示，在眾多網約車平台中，有的平台接入車輛低於50輛，有的日均單量小於1000單；網約車從業人員的經營狀況同樣不樂觀，多地網約車單車日均接單量不超過20單，每單平均收入約20元（人民幣，下同），讓日均收入僅200多元。

例如江西景德鎮市交通運輸局20日發佈網約車行業風險預警通告，指出受市區人口數量、大眾出行需求、公車發展水準、現有計程車里程利用率等因素影響，目前景德鎮市區的網約車單車日均接單在15單左右，單車日均運行收入約240元。

該通告還發出3點風險預警提示，包含第一是謹慎進入網約車市場，網約車市場運力趨於飽和，部分網約車平台因訂單少導致車輛閒置。

第二是建議深入了解經營風險。有意從事網約車經營的從業人員應當詳細瞭解網約車平台接入、派單及收益分配規則、車輛是否規範與從業人員實際收入情況等，做出理性從業選擇。

第三是合法合規經營。有意從事網約車營運的駕駛員，應當取得網路預約計程車駕駛員從業資格證、車輛應當取得網路預約計程車運輸證等。

據澎湃新聞報導，今年以來，大陸已有多地發佈類似的網約車行業風險預警。例如4月5日，鷹潭市交通運輸局發佈《鷹潭市2024年第一季度網約車市場經營狀況與風險提示》；蘇州市交通運輸局4月12日發佈《蘇州市2024年第一季度網約車市場運行監測資訊》，以及4月16日重慶市道路運輸事務中心發出行業經營風險提示等。