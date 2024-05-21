台東縣府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

天氣漸熱，民眾都想玩水消暑，台東縣府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗，不論是水域遊憩活動小白入門水域安全，或是Pro級救生員加強安全觀念，開設課程包括救生員安全講習、SUP立式划槳丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班、救生員訓練、親子體驗等。即日起歡迎民眾搜尋「台東觀光旅遊網」或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加。

台東擁有全台最長的海岸線、最乾淨優美的水域環境，水域安全課程不僅有親子一起玩水共學的游泳池自救技能操作，進階版更提供在活水湖水域操作救溺課程，跟著專業教練學會評估水域風險，並透過親子趣味競賽，熟練救溺技能，還可開心玩最熱門的SUP立式划槳。Pro級可深入專業的救生員安全講習、SUP立式划槳丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班、救生員訓練等。

縣府交觀處進一步說明，目前也積極推展綠島及蘭嶼的水域遊憩安全訓練，後續相關專業訓練課程，也將於「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息或臉書「台東就醬玩」公佈，歡迎大家持續關注並報名參加；而水域遊憩安全訓練及親子體驗報名資訊，請網路搜尋「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息-水域遊憩安全訓練及親子體驗報名參加，或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加。