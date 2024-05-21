一名已婚海軍中尉遭控在艦隊擔任輔導長時，利用職權、上下隸屬關係多次藉故與女兵靠近，還邀她外出看電影；另據女兵的學姐透露，輔導長一度向她抱怨妻子身材肥胖、性事不合，並曾有過離婚念頭。軍方審理，予以記過處分，但輔導長不服上訴；高雄高等行政法院近期判他敗訴。

判決指出，該名中尉在2020年至2021年支援輔導長期間，藉職務之便，過度關心異性部屬，導致對方產生心理壓力。另外，輔導長已婚卻仍邀約異性部屬外出，該當懲罰法第15條第14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」、國軍風紀規定第31點「未尊重性別互動分際情事」，核予記過1次，及考績乙上處分。

對此，輔導長辯稱，當時邀約女兵看電影本是3人同行，因同行友人臨時爽約，且已婚人士也應享有獨立社交的自由權利，強調此屬憲法自由權的範疇，很難想象一般朋友邀約電影構成不當男女關係。他認為，軍方懲處與法律明確性原則不合，僅訪談女性官兵，在場其他男性同仁卻疏未調查或訪談。

高雄高等行政法院調查，輔導長與女兵為上下級關係，彼此存在指揮領導、上命下從的利害關係，而女兵礙於權勢難以拒絕，或受制下屬而影響領導威信及任務遂行，而男方曾兩次邀約外出看電影，事後單獨載送女兵返家，已然造成女兵不自在。此外，男方妻子發現丈夫頻繁與女兵傳訊聊天，曾致電要求對方將文封鎖，

高雄高等行政法院審理，認為男方身為部隊輔導長，自應熟稔國軍相關「性別互動分際」等規定、以身作則，未料竟漠視法紀，無法自我約束嚴守分際，竟恣意憑藉職務之便，多次刻意靠近女兵，影響內部管理，核予其記過1次懲罰處分，於法並無不合。針對輔導長提起訴願部分，法官決定不受理，判其敗訴。