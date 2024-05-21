員工加班雇主給加班費，這是基本勞權。不過全國教師工會總聯合會今表示，全國目前僅有台北市、桃園市、台中市、宜蘭縣提供教師加班後可領取加班費，其他縣市教師並無此項權益，成為「不能領取加班費」的孤兒。

全教總理事長侯俊良表示，現在多數縣市老師加班，沒有加班費，只能擇日補休，當天的課還要自費請其他老師代課。老師若爭取加班費，學校總說沒有編列經費。他們要求教育部修改教師請假規則，增加教師加班可領加班費選項，並從國立學校開始實施。

高雄市教師職業工會最近爭取教師「擁有加班同意權」及「加班後應領取加班費」，工會原本想直接與高雄市教育局勞資協商此事，卻礙於現行法規解釋被拒於勞工局之外。因此，工會目前只能分別與個別學校進行勞資爭議調解，目前高雄市已有仁武高中、楠梓特殊學校極右昌國小等3校同意工會的訴求。

高雄市教師職業工會理事長于居正表示，教師加班後的補休，是來自加班時間執行勤務所應獲得之補償，如果其補休期間還需要先「處理當日課務」（須自付代課鐘點費），等於再次提供勞務，是教師額外增加了勞務付出，而雇主卻完全不需提供實質補償，這根本不是補償而是剝削。

于居正同時透露，去年12月起，高雄市教師職業工會與高雄市教育局進行多次溝通會議，就「課務派代補休或領取加班費」評估其可行性。目前高雄市教育局同意規畫針對「重大專案性活動」、「全市性活動」及「假日辦理必要之研習」等三類任務支給加班費。

但于居正說，高雄市教育局目前同意三類任務支給老師加班費，但這實在誠意不夠，因為有些人加班可以領加班費、有些人卻不能領，這是差別待遇。

全國教育產業總工會也發布新聞稿表示，許多老師服務多年從未享有加班後可以選擇「領取加班費」或「補休課務派代」，大部分均只能選擇補休，補休也常淪為無效補休，加班費更是看得到卻領不到。期盼520新政府應考量教師需求，適當編列相關預算，提供課務派代補休或加班費之選擇，以維護教師權益。

教育部回應如下：110年3月18日行文周知各地方政府，有關教師於非上班時間出勤或例假日奉派出差，應建立相關處理規範及補償機制，於合理範圍內編列相關經費支應加班費；如編列之加班費請領完畢，不足部分，學校應核給教師補休。

教育部說，有關學校加班費編列及教師課務派代，涉及機關財政負擔及相應之配套措施，而課務派代處理應以學生受教權益為優先考量。各該主管機關應依教育部110年3月18日函文所述，建立相關處理規範及補償機制，妥適處理。