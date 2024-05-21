一名網友日前在好市多買了一包關山米，2天後打開發現裡面一堆米蟲，嚇得趕緊扛回賣場退貨。貼文引發討論，內行網友表示，米買回家後直接丟冷凍庫放3至5天，之後再拿到冷藏，都沒看過米蟲；米商也表示，米蟲在30度的環境下，20天就能繁衍下一代，最有效的驅蟲方式就是將米放入密閉容器冷凍2天，再拿到冷藏保存。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，日前在好市多買了一包關山米，2天後打開發現裡面一堆米蟲，只好拿回去退貨。原PO貼出照片，白米最上層有很多一點一點黑黑的米蟲，目測至少2、30隻。

貼文曝光掀起熱烈討論，不少內行網友都表示，米買回家後先放進冷凍庫3至5天，再放到冷藏保存，不會長米蟲，就算原本就有米蟲也會死光；一名從事餐飲業的網友也說，米或義大利麵買回去一定是先進冷凍，「零下18度冰過必死」。

米商在官網表示，驅除米蟲有很多方法，最有效的方式就是將米放入密閉容器冷凍2天。米蟲在常溫下最舒適，氣溫20度以上活動力相當旺盛，30度時只要20天就能繁衍出新一代；溫度越低米蟲生長發育的能力就越差，13度以下成蟲幾乎不進行活動，因此米買回家後先放入冷凍庫2天，米粒中的蟲卵和成蟲都無法生存，不僅快速殺蟲，也不會損害米粒品質。