食藥署今天公布邊境檢驗食品不合格資訊，3批美國進口櫻桃被驗出禁用農藥，共2340公斤在邊境退運或銷毀，針對3家違規的進口業者，皆提升邊境管制措施為100％逐批查驗。另有一批印度進口的粉狀茶葉，在邊境檢出2種禁用農藥，也遭食藥署攔截。

食藥署每周公布邊境檢驗食品不合格資訊，本周共有15批違規進口食品，包括美國進口紅櫻桃、馬鈴薯粉；大陸進口的蓮子、乾蓮子、冷凍蝦蛄；泰國調味粉、鮮榴槤；印度粉狀茶葉；印尼花生風味調味醬；緬甸進口紅豆；土耳其進口山艾碎。

食藥署副署長林金富表示，3批自美國進口紅櫻桃檢出殘留農藥滅芬座，濃度為0.05 ppm到0.17 ppm。滅芬座是一種殺菌劑，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出。這3批產品共2340公斤，已在邊境退運或銷毀。

林金富說明，針對3家違規的進口業者，亞尼士國際股份有限公司、佳和鮮果貿易股份有限公司已調整為100％逐批查驗，利佳貿易有限公司則維持逐批查驗。另從今年4月1日至9月30日止，針對所有美國進口鮮櫻桃，都會採取20％到50％的加強抽批查驗。

另外，1批由馬婕恩國際有限公司自印度輸入的粉狀茶葉，共60公斤，在邊境檢出殘留農藥亞素靈0.07 ppm、諾伐隆0.08 ppm。林金富說明，這兩種農藥都是不得檢出，因此該批產品被判定為不合格，於邊境退運或銷毀。這是近半年印度輸入茶葉首度發現違規，針對該違規業者已調整為100％逐批查驗。

另有1批倉進貿易有限公司自印尼進口的花生風味調味醬，檢出二氧化硫1.008 g／kg。依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，該產品的二氧化硫殘留量標準為0.030 g／kg，因此判定為不合格，共120公斤產品已於邊境退運或銷毀。食藥署統計，近半年印尼進口調味醬共511批，其中8批不合格，不合格原因包括漂白劑二氧化硫、農藥環氧乙烷殘留。