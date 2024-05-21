大陸國家發改委新聞發言人李超21日在新聞發佈會上表示，總體來看大陸製造業將繼續保持恢復發展、結構優化趨勢，下一步將持續貫徹落實加快培育新質生產力、提高製造業發展質效。重點抓好包含在擴大有效投資、促進國內消費多方面工作，包含擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費。

據中新網引述李超表示，在擴大有效投資方面，國家發改委將落實超長期特別國債支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，加快中央預算內投資下達和地方政府專項債券發行使用進度。

而去年增發的1兆元（人民幣，下同）國債是專門用於支持以京津冀為重點的華北等地區災後恢復重建、提升減災救災能力建設，相關資金已在今年2月前全部下達到各個地方。

此外，今年1到4月國家發改委共審批核准固定資產投資項目50個、總投資3207億元，主要集中在高技術、水利等行業；其中4月審批核准固定資產投資項目20個、總投資1152億元。

在促進國內消費方面，李超指出，將加快落實就業優先政策，千方百計穩就業促增收，提高居民消費能力；加快推進消費品以舊換新，擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費，加大力道培育打造消費新場景新業態等新增長點。

另外還要加快推進製造業轉型升級。加快推動大規模設備更新，深入實施製造業核心競爭力提升行動計畫，引導企業應用先進適用技術改造升級，不斷提升製造業高端化、智能化、綠色化水準。