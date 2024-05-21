今年首颱將出現！氣象專家賈新興表示，菲律賓東方外海將有熱帶性低氣壓生成，下周一成颱機率達6成，若生成將會是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供）。另外，下周二開始環境有利梅雨鋒面建立，將持續到6月上旬。

賈新興在臉書指出，周五（24日）晚上熱帶性低氣壓在菲律賓東方外海生成機率約8至9成，下周一（27日）成颱機率約5至6成。依照國際名，若成颱將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意思是楚克群島傳統的風暴之神）。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，綜合研判下周二（28日）起環境有利梅雨鋒面的建立，並持續至6月上旬。不過超過5天的預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。氣象署也指出，下周二至周四（28～30日）鋒面再度南下影響，全台降雨機率增加，有短暫陣雨或雷雨，易有中、小尺度對流出現，導致短延時強降雨。

27日以後西南季風、水平風切、垂直風切3個數值都超過0，有利梅雨建立。（翻攝自賈新興YouTube）

近日天氣方面，賈新興表示，明天至周五（22～24日）鋒面低壓帶影響，高雄以北、澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東、宜花東局部短暫雨，其中明天台中以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生。周五台南以北及宜花東有局部短暫雨。周六（25日）新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以北、東半部有雨。周日（26日）午後山區有雨，下周一（27日）午後全台有局部短暫陣雨。