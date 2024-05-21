新北市長侯友宜表示，長福橋發展是很重要的里程碑，「起碼要跟新月橋一樣，纜繩搭配燈光」，在施工時的附近配套溝通也要做好，現在工程略微超前，但真正完成可能要到2026年。（柯毓庭攝）

新北市長侯友宜今（21）日視察「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，表示長福橋發展是很重要的里程碑，「起碼要跟新月橋一樣，纜繩搭配燈光」，在施工時的附近配套溝通也要做好，現在工程略微超前，但真正完成可能要到2026年，盼竣工長福橋可以應付很長時間。

新北市水利局說，舊長福橋因年代久遠，已無防洪疏濬的功能，為此新北市府向中央爭取經費改建，工程總經費約9.19億元，工期825天，目前工程進度為8％，預計2026年7月完工，新完工的長福橋為景觀橋，僅開放行人通行，但屆時三峽河將滿足100年防洪標準，也帶來全新河岸風貌及串聯兩岸遊憩迴圈，為三峽觀光創造新生機。

「最重要的還是要帶動這地方產業，所以景觀橋還要搭配老街、祖師廟」，侯友宜說，他看到工程進度是比之前快很多，但剛開始而已，景觀橋與在地古蹟展現一致以外，施工期間還要做配套溝通，「有影響周邊環境要做好，停車場夠不夠、有沒有停車需求，要好好評估若不夠要想更好的方法」。

侯友宜也提到，未來的長福橋要像碧潭堰一樣，做到保育生態平衡，「這個是個景觀橋，要吸引人來，晚上燈光很重要，起碼要跟新月橋一樣，纜索搭配燈光，抗震要做好，讓大家有藝術音樂表演的舞台」，侯友宜說，長福橋真的對三峽非常重要，在幾百年他不敢講，但至少很長時間在這邊可以應付。

水利局說，目前既有主橋已完成拆除作業，8月將可先行開放兩岸臨時人行便橋，主橋部分預計2025年12月完工，全案2026年7月竣工，並且將在附近開闢新的國光停車場，提供94格汽車停車位及35格機車停車位，另外於文化路及民權街亦增設臨時大客車停車處。