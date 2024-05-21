麥當勞宣布自5月22日起至7月9日「雙層麥香魚」重磅回歸，從早晨開始，讓麥香魚給提供雙倍美味與元氣。另人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」5月22日起至7月2日同步開賣，熱愛大人系苦甜口感的粉絲絕不容錯過。

麥當勞經典人氣漢堡「麥香魚」一直擁有大量鐵粉，而不定期推出的「雙層麥香魚」更受愛魚粉絲歡迎。為回應鐵粉的殷殷期盼，5月22日起至7月9日（或售完為止），「雙層麥香魚」將連續7週回歸。

「麥香魚」採用符合永續漁業標準、源自純淨海域的100％真鱈魚，鮮凍直炸，搭配獨特酸甜塔塔醬及1／2片切達起司，成分簡單卻擁有濃郁口感，再蓋上柔軟「蒸」麵包出菜。「雙層麥香魚」更提供過癮的兩塊炸魚排及1片切達起司，豐富的口感與能量，讓消費者一早就能游刃有魚。

麥當勞人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」今夏再度重磅回歸。飽滿香濃的巧克力布朗尼拌入奶香冰淇淋，撒上苦中帶甜的濃郁可可粉，佐以卡滋脆片的酥脆口感，口口都能迸發多層次的味蕾體驗，讓舌尖碰撞出大人系的輕奢享受。 5月22日起至7月2日（或售完為止）限期開賣。