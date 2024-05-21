高雄市議員李眉蓁認為，高雄除草缺乏防護相關SOP，呼籲盡快訂定保護人車與工作人員安全。（高雄市公園處提供／記者任義宇高雄傳真）

高雄市仁武區水管路一處分隔島近日進行除草作業，卻被周邊居民反應除草過程所噴飛草屑、碎石噴傷，也有人車輛行經玻璃遭砸裂，抱怨求償不成「自己吞」，高雄市公園處說若有民眾受傷可提出求償。民代呼籲，除草應訂製相關防護SOP，才能保護行經人車。

有民眾在地方社團「仁武人大小事」中貼文指出，仁武區水管路分隔島近日進行除草作業，卻沒有相關防護措施，導致騎機車經過被噴濺石頭噴到流血，質疑「市區打草的都會有人拿網子在擋」，希望相關單位改善。

貼文吸引其他受害者留言表示，「之前車子玻璃被打破」，因求償遭踢皮球只能自己吞。記者實際採訪當地民眾，說水管路分隔島雜草長，定期都有人員來回除草，但該處車速較快，加上除草機噴濺草屑、碎石的速度「打到真的很痛」，甚至打到安全帽面罩破裂，稍不注意恐打到眼睛釀更大傷害。

高雄市公園處表示，水管路段除草作業為委外廠商施工，雖除草並無設置防護設施等相關規定，仍要求廠商需考量，避免損及人員或車輛安全，民眾如因執行公務導致受傷，或物品受損，可提出佐證資料，敘明時間地點向公園處反應，會依規定辦理後續理賠程序。

高雄市議員李眉蓁認為「公園處目前竟然沒有除草防護的SOP，真的令人非常訝異」，指出不僅是道路，公園綠地也經常有這項工作，早就該有保護人車和工作人員相關規範，不要到造成更大傷害才亡羊補牢，應盡快建立除草防護SOP保障安全。