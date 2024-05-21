藐視國會最高罰20萬！官員虛偽陳述有刑責 藍白聯手二讀過了 @ChinaTimes

立法院國會改革法案今（21）日在院會繼續處理相關議案。一上午藍白與綠就爆發口角衝突，互嗆不是，但無激烈肢體動作。在院長韓國瑜主導，加上藍白人數優勢下，聯手通過《立法院職權行使法》第25條修法二讀，規定赴立院備詢者不得拒絕答覆、拒絕提供資料或有其他藐視國會行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

立法院會今通過藍白提出《立法院職權行使法》部分條文修正草案，其中25條「藐視國會罪」相關內容二讀表決通過，內容涵蓋被質詢人拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會之行為，最高罰20萬元。另訂質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

根據藍白共提《立法院職權行使法》第25條規範，質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會之行為。

二讀條文規範，被質詢人非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席。被質詢人違反第一項至第三項規定，主席得予制止、命出席，並得要求被質詢人為答復。

二讀條文規定，被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。

前項情形，經限期改正，逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰；前二項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

違反第一項至第三項規定之政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。