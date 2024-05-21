大陸女星范冰冰2018年陷入逃漏稅風波後，近年來將演藝事業重心轉往海外。昨（20）日晚間范冰冰驚喜開通Threads，並曬出美照向粉絲打招呼。

照片中范冰冰將長髮梳起，部分瀏海散落在額頭，黑色眼線搭配鮮紅色口紅，讓她的五官更加立體精緻，黑色指甲、上衣及背景，則凸顯她原就白皙的膚色，整體復古且具藝術感。文案她則以英文寫下：「New to Threads!（新加入Threads）」並配上星星眼的表情符號。

范冰冰在Threads曬出美照。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

貼文曝光短短不到24小時，便吸引4千多網友朝聖，其中網友好奇「First?（第一次）」，釣出范冰冰回應「Yes」甚至還有人敲碗「姐都下載了，可以帶上丞丞（范丞丞）嗎？」她則回一個思考的表情符號。接著，當范冰冰轉發某則貼文時，因對方設定為不公開帳號，因此非好友看不見文章內容，僅會顯示「無法顯示貼文」，讓粉絲驚訝問道：「姐姐妳發啥了又被404」。

范冰冰親自回覆粉絲留言。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

范冰冰第二則串文出現無法顯示貼文。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

其實近年都在海外發展的她，日前被傳出定居香港。據《香港01》報導，知情人士透露，范冰冰已經移居香港並住進半山豪宅，且已打進入當地貴婦名媛交友圈，而她也曾曬出與甘比、謝玲玲等人的合影，表示對方是「我的香港閨密」。