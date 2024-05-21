人人都怕中風與心肌梗塞。心臟內科師洪惠風表示，台大研究顯示，血壓控制在130毫米汞柱以下者，會比血壓在130~150毫米汞柱者，減少3分之1中風與心肌梗塞發生率，而血壓計選擇有2個重點，一是手臂式會比手腕式血壓計準，二是脈帶要符合上臂寬度，若脈帶不夠長，量出來的血壓會偏高。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風上「健康晚點名」節目中指出，2019年台大心臟內科教授王宗道曾與大陸合作一項血壓與中風、心肌梗塞與心臟病關聯性研究，以60到80歲長者為對象，將其區為兩組，第1組是血壓在130毫米汞柱以下者，第2組是血壓在130至150毫米汞柱者。

洪惠風說，研究觀察了3年多，發現第1組血壓較低組比第2組血壓較高組，減少了3分之1中風、3分之1心肌梗塞與4分之1心臟病機會，「血壓較低組大勝」，證明控制好血壓，對預防中風、心肌梗塞等心血管疾病，都有幫助。

洪惠風說，要控制好血壓，得天天量血壓，首先先選好血壓計，選血壓計有2個重點，一是手臂式會比手腕式血壓計準，二是脈帶要符合上臂寬度，若是像網紅館長，上臂較粗壯者，脈帶就要選長一點的，脈帶不夠長，量出來的血壓會偏高、不準。

洪惠風說，要量哪一隻手的血壓也很重要，若兩隻手的血壓不一樣，要以高的那隻手為準，可先進行7天測試，今天量左手、明天量右手，後天用量左手，以此類推，哪隻手先取得4次較高，以後就以量這隻手的血壓為準。

國健署在官網指，高血壓患者應牢記「722」量血壓密碼，「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。