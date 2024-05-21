新竹縣竹北分局潘姓女偵查佐被爆出在新竹市養生護膚館兼差，遭新竹市一分局臨檢查獲，更有傳言指出女警是因吸毒缺錢鋌而走險，竹北分局21日出面澄清，指出女警確實有前往該護膚館，但女警表示與業者認識，當天是受邀去聚餐，初步採驗也沒有毒品反應，但涉入不當場所記1大過調地處分，目前竹北分局仍持續調查女警是否兼差，若屬實將淘汰。

傳出潘姓偵查佐在竹市養生護膚館兼差遭檢舉，由竹北分局與一分局共同臨檢查獲，但竹北分局否認，而是10日當天竹市一分局臨檢時，查獲潘女在場，並透過Mpolice後台系統發現該潘女竟是自己人，分局事後才知情。

新竹縣警局督察科日前接獲情資，稱潘女疑涉足不妥當場所，立即協同竹北分局主動調查，未免潘女與業者串供，竹北分局分別調查謝姓負責人與潘女。謝姓負責人表示認識潘女，另鍾姓櫃擡小姐也表示，潘女前往拜訪謝姓負責人，竹北分局將進一步調查釐清。

事發後，因潘女涉足不當場所，竹北分局祭出1大過處分，拔牌調離現職。由於外傳潘女疑有涉毒情事，分局21日凌晨緊急召回女警驗尿，初步採驗各級毒品初篩結果皆呈陰性反應。潘女父母也在事件爆發後從屏東北上。

據了解，潘女為獨生女，每月收入約6萬，根據同樣也是警職的潘父向竹北分局表示，女兒從未伸手跟家裡拿錢，家裡經濟狀況小康。

分局長張世儒表示，潘女參與反詐宣導活動，若確實涉入兼差很容易被認出。不過當天潘女晚間加班簽出後，未準時返回分局簽出，而請同事代簽，代簽同事遭申誡處分。

針對外界傳言沸沸揚揚，竹北分局也釐清時間線，表示10日傍晚6時許潘女騎乘機車前往護膚館，當晚9時半竹市一分局臨檢抄登潘女資料，15日竹北分局接獲情資並由督察組開始調查，16日分別向潘女、業者釐清案情，21日零時驗尿。

竹北分局指出，啟動調查後，分局調閱10日往前1個月的車辨紀錄，沒發現潘女有出入護膚館跡象，此外網上流傳的花名冊班表，登載的上班日期13日也不符。張世儒強調案件持續調查，目前仍未有兼差證據，若兼差屬實絕對汰除。