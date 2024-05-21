台中市黃姓男子出資成立詐騙機房，吸收有詐欺背景的謝女擔任幹部，鎖定美、加等國華僑進行詐騙，謝女還以高薪聘雇國立大學財經系畢業的陳姓男子，幫成員補習英文，藉以取信被害人，台中市刑大清查，該集團在中部地區流竄，已有超過117人受害，損失金額超過數千萬元，台中地院審理後，將謝女重判6年徒刑，陳男判刑3年，黃姓主嫌仍在中院審理。

台中市刑大打詐中心與偵七隊去年獲報，有1詐欺機房在中部地區流竄運作，專門鎖定美、加華人詐騙，最後落腳在北屯區1棟大樓，經蒐證後報請台中地檢署檢查官戴旻諺指揮，在去年9到12月間執行3波搜索行動，查獲黃姓主嫌等6人，查扣手機15支、筆記型電腦6部等證物，初步清查被害人達117人，不法獲利超過數千萬元。

檢警調查，該詐騙機房由38歲黃男出資成立，指揮謝女負責機房管理，主要鎖定居住在美國、加拿大等地區華僑，假冒電信公司人員，誆稱門號遭人冒名申辦涉及刑事案件，將協助被害人向中國公安局報案，再轉由二線假冒中國公安局人員，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件須凍結資產，並將金錢匯至指定帳戶內監管遂行詐欺犯行。

該機房為取信被害人，謝女還找來國立大學經濟系畢業的33歲陳男，因陳男積欠賭債無力償還，答應以月薪8萬元加上抽成，負責英文教學及翻譯交談；法官認為陳男為圖謀一己私利，參與詐欺集團與其他共犯從事詐騙美國、加拿大華人，不僅危害社會治安非輕，亦損害我國國際形象至鉅，判有期徒刑3年。

而謝女在2022年11月16日因擔任詐欺話務員入監執行，去年1月7日執行完畢出監，竟在相隔短短的8

個月後，就再度加入詐欺集團，且變本加厲升格擔任機房指揮，情節嚴重，法官加重判處6年有期徒刑。