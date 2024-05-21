立法院會今繼續處理國會改革法案，民進黨團總召柯建銘提出三大拷問，國民黨發言人楊智伃直言，柯建銘還停留在封建帝制時代嗎？民進黨的獨裁鴨霸用「拷問」就能遏止民意企求改革的浪潮嗎？民進黨祭出「衝撞法制」、「抹紅造謠」、「煽動民粹」的「斲傷民主三部曲」，以為就能轉移焦點，抑制改革嗎？呼籲民進黨懸崖勒馬，切勿再站在反民主、反民意的對立面，成為「民主兇手」。

楊智伃反問柯建銘，民進黨的民主程序就是插隊、毆打警察嗎？民進黨的民主程序就是少數暴力，蠻橫推擠嗎？民進黨的民主程序就是拖延議事、杯葛改革嗎？柯建銘要的民主程序是建立在「民進黨說了算」的「民主失序」上，反民主的思維，絕對無法獲得全民認同。

楊智伃指出，民進黨今天將立法院變成民主喪禮的會場，「昨天賴清德剛就任總統，今天民進黨就喊民主已死？」民進黨的「選擇性民主」，令人感到格外諷刺。

針對今天國會議場的狀況，楊智伃表示，民進黨口口聲聲要民主程序、要議案討論，但韓國瑜院長提出「逐條討論」，每個黨團各派一人發言，發言之後再處理黨團版本，結果民進黨團不同意；韓院長希望黨團幹部到會議室討論，民進黨也不參加。楊智伃指出，民進黨說要協商又不來，自己提案又不表決，擺明就是為杯葛而杯葛，為反對而反對，柯建銘為何還有顏面說要「民主程序」？

楊智伃提到，民進黨為了反改革，祭出「斲傷民主三部曲」，首先，衝撞法制，以插隊、動粗等手段製造衝突，破壞議事規則，意圖拖延議事程序，杯葛改革進程。

楊智伃續說，其次，抹紅造謠，以「賣台集團」用詞或扯大陸、扯香港，就是意圖貼紅標籤，模糊焦點，也是為了杯葛改革進程；最後，煽動民粹，民進黨反改革作為站不住立場，意圖動員群眾，親綠社團施壓國會，用少數民粹的聲浪，意圖達成反改革的目標。

楊智伃質疑，民進黨為何怕國會改革？柯建銘為何成了反改革急先鋒？民進黨害怕蔡英文執政八年的倒行逆施被戳破嗎？還是擔心賴清德未來施政無法再恣意妄為，所以杯葛改革？

楊智伃強調，台灣的民主需要權責相符，需要強而有力的監督力量，否則當權者的蠻橫霸道終將傷害台灣得之不易的民主體制，呼籲民進黨適可而止，不要再站在反民主、反民意的對立面。