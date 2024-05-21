2020年推出首季便引發話題，聲量站穩華語圈，歷時4年，21日宣布《誰是被害者：第2季》將於6月21日在 Netflix全球獨家上線，同時釋出主海報，極具氛圍感的視覺勾勒出懸疑的氣息，角色們的眼神也彷彿暗示著每個細節都暗藏線索。本季除原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸外，更加入暌違12年再次跨界演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及近期擁有高話題度的香港演員劉俊謙同台飆戲，引領觀眾一同破解駭人連續殺人案謎團。

《誰是被害者2》以一起連續殺人案為主軸，並在懸疑推理的主題下，帶出人與人間如何在相互理解中找到歸屬認同與存在價值等寫實人性議題。對於相隔4年再度回歸角色方毅任，身份卻從天才鑑識官變成最大嫌疑人。張孝全分享剛開始拍攝時有些徬徨：「老實說這次壓力滿大的，因為這次在方毅任的身上，不像第一季目標那麼純粹簡單，在這季他將會碰到很多人生課題，包含自己與曉孟（李沐 飾）之間的關係修復、理解別人與社會化的過程，拍的時候心滿累的，對我和對方毅任來說都是一個全新的挑戰，這一季你可以看到更多方毅任與人相處的狀態。」

李沐劇中與爸爸張孝全展開全新生活。（Netflix提供）

許瑋甯飾演的徐海茵，也從嗜血報社記者轉換身分成基金會公關，「當海茵變成基金會公關的時候，我認為她終於可以做真正對社會有意義的事，但在拍攝的過程，有很多細節是我覺得曾當過記者的海茵不會放過的。那就是那種記者的敏銳度，所以會想要問更多，真的滿好玩的。」

原本在首季只是查案夥伴關係的張孝全和許瑋甯在第2季關係有了推進，雖然確認了戀愛關係卻讓兩人面臨許多工作與愛情、溝通落差間的掙扎拉扯。許瑋甯認為：「我跟方毅任的感情有這麼乾柴烈火嗎？確實有一些場次兩人之間內心的感情是非常濃烈的，這一季中，我、曉孟（李沐 飾）和方毅任已經是一個非常堅固的家庭關係，但徐海茵跟方毅任都不是會激烈分享自己愛的人，就像是越親近的人往往會越難表達愛。」

張孝全在新ㄧ季面臨更多挑戰。（Netflix提供）

談及兩人的合作，張孝全也加碼透露：「我覺得在這一季很驚艷的是能夠看到海茵更多不同的面向，像是兩人戀人關係的互動發展上，除了看到方毅任在亞斯伯格特質下，如何跟戀人相處，也會看到海茵她精明幹練獨立的性格外，在談感情的狀態裡，她會是什麼模樣。」預示第2季除了劇情節奏緊湊的命案發展，也將有許多寫實情感議題。

在第一季中有著亮眼演出，並以江曉孟一角獲得第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的李沐，戲裡戲外隔了4年，她坦言：「我在開拍前原本還有點擔心自己找不回曉孟，沒想到在開拍當天看見孝全哥後就有種瞬間喚醒曉孟的感覺了，只要爸爸在就會非常安心，可以再跟這個故事裡面的包含孝全哥、瑋甯姐或是整個團隊裡的不同演員，一起延續這個故事，對我來說是意義非常重大的。」第2季的江曉孟，除了和飾演爸爸的張孝全展開全新父女生活，開始同住在一個屋簷下學習和彼此相處，角色身分也從「遺願殺手」轉職「命案現場清潔師」，為能揣摩這個新身分與曉孟看見命案現場的心境轉折，李沐投入大量觀察、蒐集相關參考資料，回想當時拍攝現場的感受，李沐也直呼美術組真的太強大！第一次踏進陳設好的命案空間時，因為實在太逼真了，真的有被現場凝重的氛圍和眼前血淋淋的畫面嚇到，每個細節都讓人可以馬上進入情緒，甚至有些命案因為已經發生一陣子了，地上還會爬滿蛆！

李沐劇中擔任命案現場清潔師。（Netflix提供）

李沐分享：「但這樣有些緊繃、害怕的感受也剛好和曉孟初接觸『命案現場清潔師』時的狀態很像，身體其實會很自然地作出反應，第一次看到直接本能的反胃了。」她表示命案現場清理是這一季對曉孟來說最有影響力的事件之一，這份職業帶給曉孟很大的轉變，她很希望能在場次之間呈現出她對於生命價值觀的改變，以及想要找到存在價值的意念。

Netflix獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》描繪驚悚連續殺人案謎團，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。