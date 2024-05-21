水上鄉公所將於25日舉辦「第1屆嘉義水上瓜瓜節」活動。（水上鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉農業耕地面積占全鄉60％，當地物產豐饒，為推廣特色農產，水上鄉公所將於25日舉辦「第1屆嘉義水上瓜瓜節」，廣邀鄉內各式專業瓜類農民設攤，當天除有木瓜大胃王、西瓜挑籽達人等趣味競賽，還有千份瓜類料理限時免費大發送，讓參與民眾「吃瓜一路發」。

水上鄉公所推出首屆「嘉義水上瓜瓜節」暨水上鄉農特產農特產推廣活動，25日上午8點至12點在水上鄉舊公所停車場登場，主打以「吃瓜」為核心，延伸品嘗體驗、趣味競賽以及食農手作3大主軸，活動特別與崇仁醫專師生合作，設計南瓜QQ奶茶、木瓜丁奶酪以及水上絲瓜御品盒等多項創意料理，現場提供千份以上料理試吃、限時免費發送。

活動除把喜氣且諧音的「刮刮樂」作為主視覺，當天舞台趣味競賽則由嘉義家職餐飲管理科師生聯手，推出木瓜大胃王、西瓜挑籽達人等5項趣味競賽，日前開放線上報名，3分鐘額滿，令人相當期待當日的趣味舞台現場。

水上鄉長林緗亭表示，水上鄉智慧木瓜全台第一、胡瓜栽種全縣第一，期待優秀瓜農的成績能在25日的活動被看見，另當天民眾消費滿百就能獲得「瓜瓜樂」1張，每人不限張數、張張有獎，有吃、有玩又有趣，詳情可上「水上鄉公所」facebook粉絲專頁查詢。