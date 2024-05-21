即日起全台逾6,900家7-ELEVEN門市加入回收服務陣容。消費者收到「momo循環袋」包裹並確認商品無誤後，即可就近至7-ELEVEN門市，使用ibon列印代收單據後一起將循環袋交給店員，輕鬆3步驟完成「舉手投遞做環保」。momo期盼透過線上線下通路的合作，引領消費者開啟綠色循環網購旅程。

全民網購時代「綠色包材」為環境永續重要的議題。momo積極建立「循環包裝生態圈」讓包材循環行動更貼近消費者的生活，除領先同業研發可重複使用的「momo循環袋」，亦持續拓展循環袋回收據點，繼與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及「台灣大哥大」合作回收循環袋，21日再攜手「7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個，推動momo綠色包材循環再下一程。

momo「循環包裝生態圈」迎來7-ELEVEN加入回收據點陣容。經回收的循環袋，將由momo回收並執行袋體清潔、消毒及整新作業後，再次投入循環包材再利用的行列，繼續為momo商品友善包裝服役。

為賦予會員綠色消費選擇權，momo於2023年第三季啟動「momo綠活會員」計畫，祭出「優先使用循環袋配送」、「訂單商品集中到貨」、「綠活優惠搶先報」及「ESG標章小學堂」四項服務，給予消費者減碳物流的新選擇。momo綠活會員計畫上線至今廣受消費者肯定，截至今年第一季已突破39萬人，在綠活會員計畫帶動下，更促進momo循環袋回收率提升至25％。

成為「momo綠活會員」優先享循環袋配送服務，首先於momo會員中心登入帳戶，即可快速勾選加入綠活會員，還能開啟綠活會員活動訊息推播，獨享專屬權益。momo也祭出永續行動獎勵，10月31日前加入綠活會員的消費者，凡勾選快速到貨商品以「集中到貨」配達，即享「筆筆回饋30元mo幣」。