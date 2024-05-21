當前一種新型的虛擬戀愛現象─語C（在網上透過語言文字，進行角色扮演戀愛），正逐漸走進大陸年輕人的視野。只是透過虛擬戀愛填補心靈空虛之餘，卻也衍生不少色情，甚至是詐騙亂象。未來如何規範，避免「人財兩失」，也成為大陸社會輿論近期焦點。

《北京青年報》20日報導，語C全稱是「語言cosplay」，即與他人扮演的二次元角色或三次元偶像線上上交流，沉浸在虛構的情景中進行對話、動作與劇情描寫或戀愛。

報導稱，語C分為有償委託與無償營業兩種模式，幾年前最初出現時以無償營業為主，一般因興趣使然而為客戶提供服務，但如今隨著語C變得逐漸大眾化，更多客戶湧入市場，導致有償營業現象越來越普遍，不少人專職做起了語擦師。

據了解，部分語C師的收入不菲，一名語C師曬出的收入截圖顯示，自己2024年2月第四周收入就超過5000元（人民幣，下同），如此算下來，一個月收入在20000元以上。

報導稱，不過，客戶支付給語C師的所有費用均不透過cosplay平台，而是由用戶直接打入語C師的銀行帳戶中，因此也衍生出不少詐騙問題。

不少用戶直言，自己「預付了錢但是沒有對服務並不滿意，後續不想繼續了」，然而錢款追討無門。由於缺乏平台監管，因此，一旦違約情況發生，使用者是無法追回所失財物的。

報導分析，語C客戶多為追星少女或二次元用戶，這個群體擁有的對偶像的嚮往以及對情感的強烈渴求等特點，使語C師極易以此為突破口吸引客戶，誘導客戶對其產生心理依賴，並以此為契機進行經濟和情感詐騙。

小w曾在微博超話發帖尋找語C師，一個聲稱是某語C館的發起人主動聯繫她，聲稱可以為其提供有償的一對一專綁語C服務，規則是試營業後若客戶滿意則每星期收取120元的費用，期間該語C帳號不會同時對其他人營業。

「四個星期之後我對她產生了一些依賴，然後她便開始說一些引導性的話，問我如果分開會怎麼辦」，自此之後，該語C師在微博上發帖聲稱如果帳號停止營業，只有購買私人聯繫方式這一種途徑可以繼續獲取聯繫。

報導還稱，目前語C行業亂象叢生，語C師可以在無需付出成本也無需投入過多時間精力的情況下獲得持續且可觀收入，這一職業吸引越來越多的年輕人進入語C圈。同時，也帶來了諸如個人身份難以核實，且自身素質良莠不齊，易在聊天過程中索要金錢，甚至向未成年人發送色情言語等問題。