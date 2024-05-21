立法院今年5月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，針對交通部所提「微罪不記點、也不開放民眾檢舉」的修法方向，保留騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向臨時停車、占用身障者停車位，及汽車在人行道與行人穿越道違規（臨時）停車等5項違規仍開放檢舉，確切施行日期尚待公布。

新北市警交通大隊指出，此次修法取消項目包含:「機車駕駛人騎機車以手持行動電話通話」、「汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全」、「倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引」、「併排臨時停車」、「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道臨時停車」。

針對新北市去年檢舉量最高項目「在交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內臨時停車」共受理27萬5,445件，次高項目為「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道，交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內違規停車」共受理24萬4,099件，修法施行後將無法再檢舉，仍可向110報案通知轄區分局前往取締。

新北市警交通大隊表示，為避免限縮檢舉導致是類違規增加，警方將分析違規停車報案熱時熱點，針對違規停車高發路段編排勤務加強巡查，並審酌該路段道路路型、違規情形、事故肇因及交通設施等因素，滾動式評估該路段交通執法需求，以維護用路安全。

有關違規記點，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。另外，有關道路交通安全講習扣抵違規點數次數，從現行的每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。