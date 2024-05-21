據澎湃新聞報導，大陸國家發改委今天（21日）召開5月例行新聞發佈會，大陸國家發改委政策研究室副主任、委新聞發言人李超透露，在前期開展工作基礎上，梳理出一批符合「兩重」建設要求、可立即下達投資的重大項目，待國債資金到位後即可加快建設。

李超介紹，今年以來，國家發展改革委會同有關部門和地方，從三方面推進超長期特別國債支持「兩重」建設準備工作。

一是做好項目儲備。從今年2月開始，國家發展改革委多次組織各地方各相關部門，梳理儲備今年能開工建設的超長期特別國債項目。同時，聯合自然資源部、生態環境部完善重大項目用地、環評等要素保障機制，並組織召開全國視頻培訓會，指導幫助地方加快推進項目前期工作。

二是細化任務舉措。組織召開全國發展改革系統視頻會議，佈置各地方進一步細化落實「兩重」建設重點任務。同時，會同相關部門抓緊研究明確「硬投資」項目細化要求和「軟建設」具體舉措，「軟建設」是指為保障投資項目建設而推進的制度建設，並根據需要制定出台相關專項規劃和實施方案。

三是做好第一批項目下達準備。按照近期中央政治局會議關於及早發行並用好超長期特別國債的要求，以及國務院召開的支持「兩重」建設部署動員視頻會議工作部署，在前期開展工作基礎上，梳理出一批符合「兩重」建設要求、可立即下達投資的重大項目，待國債資金到位後即可加快建設。

李超表示，下一步，國家發展改革委將牽頭會同有關方面，認真做好「兩重」建設各項重點任務的組織實施工作。

一是切實發揮牽頭抓總作用。會同有關部門和地方統籌做好項目篩選、推進實施、督導評估、改革任務落實等工作。同時，有效發揮財政金融、行業管理、要素保障等部門的職能作用，建立高效運作機制，加強協同配合，形成合力。

二是做好「硬投資」項目組織實施。加快項目篩選和計劃下達，組織各地方和有關中央單位按照要求報送項目，會同行業管理部門做好項目篩選。加強項目建設資金統籌，用好國債資金、中央預算內投資、地方政府專項債券、地方政府投資等各類建設資金，積極引導社會資本參與。督促指導各地方加大前期工作力度，分級分類做好用地、環評等要素保障，推動項目盡快開工建設。加強項目全生命週期管理，制定出台管理辦法，明確從項目謀劃儲備到監督檢查的各項要求。

三是加快「軟建設」政策出台落地。會同有關方面建立「軟建設」任務清單，抓緊推進相關政策舉措出台實施，以改革辦法和創新思路破解深層次矛盾，更好發揮政策疊加效應。

四是加強實施效果跟蹤評估。對「硬投資」任務，會同有關部門依託重大項目建設推進機制，定期調度項目進展，組織開展實地督導，推動項目高質量建設實施。對「軟建設」任務，建立督促落實機制，促進各項配套政策和改革舉措見到實效。