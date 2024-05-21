【中捷隨機砍人】3人送醫傷勢曝光 勇男搏鬥臉遭劃傷、肌肉受傷 @ChinaTimes

台中捷運今（21日）驚傳砍殺驚悚事件，上午11時20分左右，一名20歲洪姓男子攜帶3把刀，搭乘捷運，不明原因持刀攻擊，該起事件造成文心崇德站到市府站單線雙向運轉，警方將嫌犯制伏，2名傷者，3人均送林新醫院治療。

根據曝光畫面顯示，戴眼鏡身材微胖、穿咖啡色外套的男子，與1名瘦身乘客發生拉扯、扭打，車廂內傳出陣陣尖叫聲，瘦身男子臉部鮮血直流後退，眼鏡男見狀撿起掉落地上的尖刀，朝瘦身男子攻擊，多名乘客見狀，紛紛趨前制止，並且出手敲擊持刀男子頭部。至於是否為鄭捷案翻版，警方仍在調查釐清。