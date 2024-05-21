渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，台灣4月外銷訂單較去年同期成長10.8％，優於之前市場預估值為6.1％，不過，仍遜於渣打之前預估的13.4％。4月的年成長數據是自2022年3月（16.8％）以來成長最迅速的一次，主要原因是受益於低基期效應，因為自2022年年中以來，外銷訂單一直落在負成長區。

符銘財表示，以單月成長來看，外銷訂單四月下滑0.1％，與3月25％的月成長呈相反走勢。由於4月3日的大地震主要影響區域為花蓮和台東東部沿海地區，根據最新數據，包括新竹科學園區在內的全台主要科技園區中，主要幾家主要科技、半導體公司在經歷短暫停工、完成安全檢查後，同一天即恢復運營。

因此，4月包括電子零件（半導體）、資訊與通訊產業在內的科技類外銷訂單依舊維持單月成長1％，較去年同期成長16％。不包括科技類的外銷訂單月則下滑2.4％，不過仍較去年同期成長1.5％。

符銘財提到，值得注意的是，運輸設備的外銷訂單出現單月負成長3.1％，也較去年同期下跌 28.9％，受全球汽車和電動汽車銷售數據疲軟衝擊。

以國家、區域細分來看，來自美國的外銷訂單單月成長2.6％，較去年同期成長11.8％，日本外銷訂單單月成長2.6％，但較去年同期下跌10.5％；歐洲單月成長下跌7.4％，較去年同期下跌 0.2％；對大陸外銷則出現單月下跌3.8％，但受益於低基期，仍維持16.3％的年成長幅度。

整體而言，2024年前四個月，台灣的科技類訂單較去年同期成長3.8％（2023年同期為負成長14％），非科技訂單則較去年同期進一步下跌4.4％（2023年同期為負成長19.4％）。

符銘財說明，單就科技類訂單來看，主要歸功於美國（年成長18.2％）和大陸（年成長20.9％）市場的需求強勁；同期來自日本和歐洲的科技類訂單則分別較去年同期下跌11.6％和26.4％，再次印證主要市場復甦情況不一的局勢。

符銘財指出，雖然渣打對市場前景憂喜參半，最新數據也說明海外訂單數據將持續受益於低基期效應，但美國和中國大陸市場的需求快速反彈，對台灣以科技業為主，高度依賴貿易的經濟體來說，依舊算是好消息。