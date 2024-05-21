台積電2奈米的表現受外界高度關注，傳出蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）低調訪問台灣，拜訪台積電總裁魏哲家，雙方深入討論合作關係，甚至進一步確保台積電首批2奈米產能。

綜合外媒Wccftech及媒體報導，蘋果是台積電大客戶，第一批3奈米產能就是由蘋果包辦，用在iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max的A17 Pro處理器晶片上，更是全球首款使用3奈米製程的晶片。

先前早已有消息傳出，蘋果將包辦台積電2奈米的首批產能，近期又傳出威廉斯親訪台積電，更讓業界確定雙方將深入討論後續合作。4月份台積電法說會，魏哲家表示，2奈米新設計定案的開案量比3奈米、5奈米還要多，預期2025年量產。

當時魏哲家也對2奈米有高度信心，2奈米需求更勝3奈米及5奈米，屆時2奈米會是台積電重要的生產節點，看好未來貢獻營收會超過3奈米製程。台積電則預估2奈米最快要等到2025年第四季或2026年第一季貢獻營收。

目前市場推測，最有可能採用2奈米製程的產品是明年推出的iPhone 17系列晶片，但確切狀況仍得等待台積電與蘋果進一步說明。2奈米主要生產基地位在竹科寶山與高雄，寶山進度較快已於4月開始進機，高雄廠要等到年底。