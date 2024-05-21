最近天氣變熱，不少人買冰品消暑，一名網友表示，去親戚家看到表弟捧著哆啦A夢的腦袋挖呀挖，畫面看起來超獵奇，後來才知道這是超商推出的新款冰品，引起網友討論，不少人大讚這個包裝很有趣，但也有人認為裡面的冰品口味普通，就只是一般常見的蘇打冰而已。

一名網友昨在Dcard上分享，最近去親戚家做客，看到表弟拿著一顆「藍色的球」，本以為是什麼球狀冰品，後來才發現是哆啦A夢的頭，而表弟直接拔開哆啦A夢的頭蓋骨，用一個小湯匙在哆啦A夢小小的腦袋裡挖呀挖呀挖，看起來超獵奇。

原PO表示，回家路上，他忍不住去超商找同款冰，打開發現裡面的冰都是藍色的「蘇打口味」，如果是做草莓或西瓜口味，應該會超級恐怖。

貼文引起網友討論，不少人大讚這款冰品的包裝很有創意。「笑死，要吃就要直接把頭扭開」、「這包裝有創意欸，小朋友不會怕嗎？」不過也有網友認為，包裝很酷，但冰就是普通的蘇打冰而已。

另有不少人建議吃完以後，可以回收再利用，如果想拐著彎罵人，可以裡面裝巧克力或咖啡口味的冰送人。