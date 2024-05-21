為推進人口高品質發展，構建「老少咸宜」的友善社會環境，大陸全國政協委員鄭秉文呼籲，應加快建立大陸全國性的長期護理保險制度，建立統一籌資政策，縮小城鎮間差距水準，體現社保公平性。

澎湃新聞報導，大陸全國政協5月11日召開專題協商會，圍繞「堅持以人口高品質發展支撐中國式現代化」協商議政。鄭秉文在會議中作了上述發言。

鄭秉文指出，2016年大陸在15個城市開始試行長期護理保險制度，2020年試點擴大到49個城市。由於試點過程中一些重大問題未有明確規定，各試點地區制度設計的差異性較大，政策「碎片化」現象明顯。

報導稱，因此，鄭秉文在上述發言中建議針對長期護理保險制度試點中存在的問題，切實做好制度設計和政策優化工作，加快建立全國性的長期護理保險制度。

他呼籲，建立統一籌資政策。49個試點城市的籌資方式可分為「定額籌資」和「比例籌資」，但無論是哪種方式，其籌資水準都存在非常大的差距。建議儘快規範全大陸籌資標準，統一規定籌資水準範圍，縮小差距水準，體現社會保險的統一性和公平性。

此外，鄭秉文呼籲，建立獨立於醫保的獨立籌資模式。各試點城市始終沿襲醫保基金平移的做法，既不利於醫保制度資金的可持續性，也不利於長期護理保險的可持續性。建議儘快建立獨立的籌資制度，加大財政投入力度，合理分擔個人、單位和財政的籌資責任。

他還稱，應對護理服務模式應統一提出要求。試點城市已逐漸形成三種服務模式，即居家上門服務、入住機構護理、提供現金給付。建議對服務模式提出基本要求，避免長期護理保險蛻變成為「第二養老金」，儘快提高長期護理服務市場化供給程度，尤其是大力鼓勵發展上門護理服務體系。

鄭秉文也認為，應建立統一的長期護理服務制度。目前的長期護理服務難以充分滿足護理需求，建議儘快結束試點，適時建立統一的長期護理保險制度，將兜底性、普惠性、可持續的長期護理保險制度推向全大陸。