大增班！台灣高鐵公司持續觀察旅客需求，7月起再度增加43班次列車（南下23班、北上20班），總計每週提供1,103班次列車的旅運服務。旅客可自6／3（一）凌晨零時起，依照新時刻表購買7／1（一）開行之各車次車票，後續並依據預售時程逐日開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司長期觀察旅客訂位及列車乘載情況，本次增班特別針對台中以北、旅運需求較高的區間，規劃增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站，以加強服務旅客於週一至週四傍晚及週六晨間北上之需求；此外，針對台中以南旅客，本次增開班次中，有15班次（南下10班、北上5班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，以滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

台灣高鐵公司持續進行班次調整，自2023年7月每週總班次由1,016班增加至1,025班，10月增至1,039班，今年1月再度增班至每週1,060班。本次增班實施後，每週總班次將達1,103班，相較於每週1,016班次，共增加87班次（約增加8.6％），高鐵每週總班次數再創新高。

台灣高鐵表示，歡迎旅客多加利用「T -EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等站外通路，購票時間彈性又方便；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機提前預購所需車票，並於到站前預先完成訂位／取票，以節省寶貴時間，確保行程順暢。