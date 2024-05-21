超速罰單中的賓士車尾燈是三角形。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣議員凃淑媚表示，AB車牌讓受害車主苦不堪言。（民眾提供／孫英哲彰化

彰化縣鹿港鎮1位民眾的賓士車車牌遭偽造盜用，導致他連接罰單及ETC催繳通知，報案後才知道是逃逸移工購買AB車牌犯下擄人致死案，他查明真相後要更換車牌，並向監理站說明上述狀況，但迄今1個月多月都無下文。彰化監理站今天說，該車牌若確認遭偽造冒用，會撤銷罰單，也建議車主更換車牌。

彰化縣議員凃淑媚表示，民眾陳情，於3月收到違規的超速罰單，一看違規地點，發現根本沒去過，車牌雖然是一樣的，但車型不一樣。民眾收到第1張罰單後沒幾天，就再一直收到罰單，遂到監理站要更換車牌，但監理站一查詢發現還有罰單未繳，無法辦理更換車牌。該位民眾前後共收到8張罰單，民眾之後到派出所報案。

她比對陳情民眾的賓士車及罰單照片中的賓士車，很容易就發現車型不一樣，AB車牌賓士車的尾燈是三角形，陳情民眾賓士車的尾燈為斜長方形，且兩車的車牌中，1面有兩個孔洞，另1面則沒有孔洞。

她指出，AB車牌隨便在網路上都可以買得到，這個車牌是逃逸外勞綁架滅屍的作案車輛所懸掛的，該AB車牌在4月份就被警方查獲該案，後來鹿港警分局行文到彰化監理站已1個多月都沒有下文。

昨天她再打去監理站問，站方說若確認車型不一樣的話，就會取消罰單，她當下感到莫名其妙，全案早已經查明是AB車牌，警方都行文到監理站了，站方還說要再查明，民眾已提供了所有事證，還不讓民眾解決問題，實在讓人很無言。

彰化監理站副站長宋文進表示，針對本案，會將舉發單與原舉發單位查證，看舉發單中的車型與原來的車型是否相同，若不相同的話，絕對會撤單，建議車主回監理站，若確認是正牌，會建議車主換牌。該站查詢電子資料，該車牌共有6張罰單，若確實是偽造車牌造成，將會撤銷。