藝人NONO（陳宣裕），去年被指控多起性騷擾和性侵，最終遭到起訴。如今過往上節目片段被挖出，只見他曾奪下「好老公第一名」的頭銜，名嘴呂文婉指出關鍵在於NONO靠著2手段征服朱海君的心。

NONO昔與潘若迪、岑永康、梁赫群等人上節目《11點熱吵店》，分享自認是「好老公」的事蹟。他強調關鍵在於「成為老婆背後的男人」，除了希望老婆朱海君不要為了家庭，放棄最熱愛的歌唱事業，也會分享自身人脈，成為她演藝工作上的助力。此外，NONO指出結婚後，便將原本的公仔收藏室，改成老婆專屬的更衣間，貼心舉動讓在場所有人讚賞不已。

名嘴呂文婉近來上節目《新聞挖挖哇》，表示NONO靠著自己描述的兩大事蹟，成功征服朱海君的心，也獲得當天投票對象的認可，包括現場女性來賓、圈內女藝人及女性民眾，因此跌破眼鏡奪下「好老公第一名」頭銜。呂文婉認為，NONO看起來像是不會風流的老實人，不過對照犯下的罪行，讓人覺得格外諷刺。對於朱海君遭質疑怎可能不知道NONO犯下的罪行，呂文婉則幫忙緩頰：「太太永遠是最後一個知道的那個人」。

名醫黃宥嘉先前上同節目時，指出經紀人得知NONO想要進一步認識朱海君時，再三提醒她不要直接把電話丟給人家，畢竟不知道對方怎麼想，不過兩人再次碰面後，NONO直接開大絕：「妳的電話是幾號？我現在打過去，然後妳那邊就會響」，讓朱海君沒有機會拒絕，只能交出電話號碼，依照上述跡象，讓黃宥嘉推測經紀人可能早就知道內幕，才會對朱海君耳提面命。