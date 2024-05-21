知名精神科醫師鄧惠文同名作品改編的《婚內失戀》舞台劇，由吳世偉、杜思慧、張詩盈、王鏡冠、蔡亘晏與黃人傑主演；陳庭妮、夏騰宏、李玉璽、林映唯李杏和柯叔元也擔任驚喜特別場卡司，12人分別飾演的3對夫妻，呈現婚姻歷經30年所交織出的光景。蔡黃汝日前力挺同門好友李玉璽，客串演出劇中為主角打破僵局的Pizza外送員，她自稱是「舞台劇插班生」，也為《婚內失戀》獻出個人舞台劇初體驗。

蔡黃汝坦言原本想得太單純，完全沒有排戲，現場才發現前幾場飾演該角色的都是重量級嘉賓，包含金鐘女演員謝瓊煖和舞台劇導演吳維緯本人，「我當下立刻啟動演員該有的警覺，隨後速速在歡愉的後台中腦內彩排加戲！」她特別感謝同時在場上的演員李杏給她安全感和溫暖力量；蔡黃汝表示原本演戲前習慣作足功課，「這次體會到即興發揮、舞台劇不NG的魔力，也感受到下即時反饋原來這麼有意思！」

蔡黃汝擔任《婚內失戀》特別嘉賓。（寬想國際娛樂提供）

「阿季」謝瓊煖11日同樣以Pizza外送員現身時引起全場歡呼尖叫，當天許多劇迷都是衝著嘉賓謝瓊煖買票，謝瓊煖也帶來超大驚喜，她一改近年在戲劇中悲情母親和嗆辣大姐的形象，打扮成現象級動畫《葬送的芙莉蓮》的空靈系女主角「芙莉蓮」，頂著白色雙馬尾、加上一雙超萌精靈耳送Pizza，讓現場氣氛沸騰不已！

謝瓊煖以「芙莉蓮」造型擔任《婚內失戀》特別嘉賓。（寬想國際娛樂提供）

謝瓊煖為力挺導演好友吳維緯，在舞台劇售票期間就幫忙進行直播宣傳，她透露直播完當天立刻和導演討論該如何演出，導演笑回：「誰準妳現在就開始做角色功課！」但她認為如果只是以本人身分登場太單調，希望造型上是能一眼就讓人知道的角色，加上自己是動漫迷，特地在演出前就上網租借「芙莉蓮」的服裝道具，「決定玩一下角色扮演！剛好有個『跳TONE』一點的表現。」上周末還有泰辣、洪暐哲、劉珞亦、大鶴和導演吳維緯分別擔任特別嘉賓。