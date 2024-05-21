許多人或許有此經驗，當天氣好時望向藍天，卻發現一顆顆透明小蟲映入眼簾，讓人不禁懷疑，到底是飛蚊症還是眼裡有草履蟲？對此，中國醫藥大學台北分院眼科醫師莊孟霓指出，其實兩者都不是，而是所謂的藍天內視現象（Blue Field Entoptic Phenomenon），是由血液中的白血球所致，可不用太緊張。

莊孟霓在個人粉專發文表示，藍天內視現象又稱作謝瑞爾氏現象（Scheerer's phenomenon），是因為視網膜上微血管內的白血球，投射到了感光細胞後產生的視覺效應，而占了主要血液組成的紅血球，因為會吸收藍光，所以看不到。

另外，莊孟霓還提到，玻璃體退化所產生的飛蚊症，則有可能會跟著眼睛移動，眼睛停止轉動後可能也會停下來；相較之下，白血球不會因為眼球停止轉動而改變原本移動的狀態，會繼續地在血管裡游著。

若還是有疑慮，莊孟霓說，最簡單的方式就是到眼科診所進一步檢查，以排除有危險性的飛蚊症，就不用一直提心吊膽。

關於飛蚊症，眼科醫師洪啟庭先前提到，成因是眼睛玻璃體中的膠原纖維蛋白、破壞的玻尿酸，甚至是血塊所形成的混雜物，進而產生光影投射到視網膜上，病人可見線狀、點狀、圓圈狀、蜘蛛狀或蚊子狀陰影。

洪啟庭提醒，部分患者因飛蚊過小沒有感覺，而被大腦忽略，若突然有閃電感、出現大片雲霧，或暗黑色陰影，就可能是視網膜裂孔、玻璃體出血發生，務必立刻就醫治療。