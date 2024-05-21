高股息ETF市場廝殺激烈，復華台灣科技優息(00929)去年6月上市後，買氣一路竄升，不斷超前老前輩，僅用150天即晉升為第三檔千億級高股息ETF，僅次於元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)。不過，今年3月在群益台灣精選高息(00919)股價頻創新高的進逼之下，00929規模退居為高股息老四，爾後兩者之間，不管是規模或是受益人數，均在伯仲之間，競爭相當激烈。

然而，在配息底氣十足之下，00929今年4月大幅調高配息金額，年化配息率飆升至11%以上，吸引存股族、官股大舉敲進，近期拿下五項冠軍：受益人上週增加12,779人，居全ETF市場冠軍，也是唯一週增破萬人的ETF；週申購(63.5億元)及月申購金額(167.3億元)雙雙摘下股票型ETF冠軍；官股上週也大買9.9億元、4.9萬張，買超金額及張數均為全ETF市場第一名。

由於市場買氣熱絡，00929規模也大幅增加，最新資料顯示(截至5/20)，00929規模已達2,078億元，再度超車00919，重新拿回高股息三哥寶座。

高股息ETF規模前五大

資料來源：各投信公司網站 ，資料日期：2024/05/20

00929規模能夠急起直追，除了11%年化配息率太誘人之外，相較於00919，還具有「月配息」及「填息速度快」的優勢，也是主要原因。00919敗陣另一原因，推測恐與自家新推出的群益科技高息成長(00946)有關，它同樣承襲00919高息機制，不同的是00946採取月配息機制及鎖定科技族群，有可能瓜分了00919不少潛在買家，甚至有些股民選擇賣出00919轉買00946。

雖00946號稱科技版的00919，也有月配息的機制，但募集以來至上週五(5/7)規模僅51.5億，受益人數不達4萬，如要複製919+929的特性而造成申購盛況，恐不如預期所受投資人青睞。

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