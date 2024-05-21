48歲熱愛馬拉松、健康飲食的許女士，以運動家精神抗癌，21日現身感謝茂盛醫院醫療團隊。（馮惠宜攝）

48歲熱愛馬拉松、健康飲食的許女士，去年1場馬拉松後突然莫名胸痛進而發現罹乳癌第1期，雖然她感到晴天霹靂，仍依照醫囑接受侷部切除合併「手術中放射治療」，術後7天即恢復上班，4個月間已完成5場馬拉松，揮別罹癌陰霾，她今（21日）現身感謝茂盛醫院醫療團隊，信心滿滿表示，「讓罹癌就像1場感冒一樣，過個場而已」。

48歲的職業婦女許女士是100公里的超跑選手，平時早睡早起、飲食清淡，10年來為了加強體能，每天晨跑10公里後才趕赴上班。下班後要料理家務外，她還擔任義消、學校的安心媽媽，每個周末假日排滿大大小小的馬拉松比賽，但去年（2023）底突覺得胸部突然一陣剌痛，即到離家300公尺的茂盛醫院乳房外科求診。

許女士進而發現右乳有2公分1期「侵襲性乳管癌」，當時她覺得晴天霹靂，她生活規律、飲食清淡、每天運動，還去跑超馬，癌症怎麼會找上她？但幾經思考仍在完成第10屆「鎮西堡王者之路無畏超級馬拉松」接受治療。

她回憶那場馬拉松在雨水和淚水中完成，深怕這會是她人生最後一場馬拉松，所幸，經手術切除2公分乳癌細胞，同時並採用「手術中放射治療」讓她順利復跑並奪得佳績，茂盛醫院今贈予許女士一雙跑鞋，肯定她以運動家的精神抗癌，用自己的故事鼓勵癌友們，讓自己的人生更多彩多姿。

茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜指出，乳癌無法預防，根據統計有4成乳癌患者為基因遺傳所致，另6成為環境荷爾蒙有關，即便採行健康生活、有運動習慣的人都無法倖免，還好初期乳癌術後存活率可接近100％，他提醒婦女朋友要定期檢查，早發現、早治療。