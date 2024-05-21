美加旅行社「年代旅遊」今年過年期間發生292名遊客在越南富國島被丟包事件，後因財務問題被交通部觀光署撤銷牌照。近日盛傳年代旅遊負責人林大鈞疑似有意東山再起，成立新旅行社，並由另名彭姓男子擔任負責人。對此，觀光署回應，依規定，林5年內不得開設旅行社，且經詢問彭男，也說不會和林合作。

年代旅遊富國島丟包事件迄今未解決，該旅行社當時向每人收取數萬元團費，卻與越南當地旅行社、航空公司等爆出付款糾紛，292名旅客一度在富國島被丟包引發爭議，觀光署勒令停業後，又撤銷其執照。如今卻傳出5月7日立案成立的五九一國際旅行社，背後疑似是林大鈞找到新金主成立的新旅行社，不過負責人由另名彭姓代表人擔任，再次掀起話題。

觀光署今說明，依旅行業管理規則第14條規定，曾經營旅行業受撤銷或廢止營業執照處分者，5年內不得為旅行業發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司之股東，林大鈞符合前項條件者，5年內不得開設旅行社。

觀光署提到，另經詢報導中將設立的「五九一國際旅行社」彭姓代表人，其明確表示「五九一國際旅行社不會和林大鈞合作」。