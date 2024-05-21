女星鄭靚歆的媽媽胡文英，因有著少女般的身材和凍齡長相，被封為「美魔女」。想不到美貌吸引到怪人，胡文英最近到海邊踏青，被一名阿伯瘋狂偷拍，讓她氣到發文公審。

胡文英月初因感冒瘦到41.8公斤，康復後南下度假，最近到台東巴茲風岸（都歷沙灘）踏浪。昨（20日）胡文英突透過臉書警告：「這位阿伯不要一直偷拍好嗎？」原來胡文英當天穿著挖空的粉色細肩帶和酒紅色窄裙，小露酥胸、美腿。但走在沙灘上擺POSE時，被後方的一位阿伯注意到，先是指導她要從哪個角度拍照較美，還未經同意就拿相機不斷地偷拍，讓胡文英很不高興，怒斥：「一下子跑到左邊偷拍，一下子又跑到右邊偷拍，偷拍這麼久到底是什麼意思？」

胡文英被後方的阿伯偷拍。（圖／胡文英臉書）

胡文英還指出，正當她與朋友要離開時，阿伯還招手要他們過去。胡文英不禁吐槽：「拜託！我已經很不爽了，瞪了他一眼離去。」同時呼籲人與人之間要互相尊重、懂得分寸，不要造成別人的不愉快，也說當時應該要把阿伯的手機拿來，刪除照片。

胡文英臉書全文。（圖／胡文英臉書）

而這趟旅行除了遇到偷拍阿伯，胡文英還被一條小黃狗抓傷腿。原來她在海邊跟狗玩，「小黃實在太頑皮，在我身上不斷跳躍玩過頭，變我嚇到」，後來猛然一看，胡文英的腿已留下淺淺的傷痕。