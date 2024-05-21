新北市經發局為協助企業因應全球淨零浪潮，推出第一本由地方政府設計出版的「企業淨零轉型健檢指引手冊」，提供業者掌握必備的碳管理知識，盼能助攻企業強化淨零體質，輕鬆減碳零焦慮。

經發局長何怡明表示，新北轄內企業高達30萬家，為減輕企業在淨零減碳時程上的壓力，市府積極攜手業者邁向轉型升級，強化國際競爭力，去年以「減碳四部曲」推動碳關懷與碳輔導，提供多元減碳解方今年再推出「企業淨零轉型健檢指引手冊」等措施，以6大招節能創能政策，引導企業踏上永續經營之路，盼業者在碳轉型過程中穩健又順暢。

經發局說，手冊內容以簡明易懂的趣味圖文，逐步教學運用碳估算工具，讓使用者輕鬆地自我評量，健檢企業碳排放量，檢測後更有「對症下藥」的專屬健檢配方可參考，並集結目前政府相關單位的減碳保健資訊與資源，盼能透過指引手冊協助企業找到可對應的碳解方。

經發局指出，今年也推出「碳健檢行動診所」，將主動前進各大產業碳熱區進行訪視服務，免費提供企業減碳相關法規、資訊及趨勢諮詢等，協助業者實踐淨零轉型。

今年預計辦理20場次巡迴服務，其中已協調規畫6個大型公開場次，並特地提供14個預約型的場次，開放給民間產業園區或集合有五家以上企業需求者進行預約的客製化場次，歡迎有需求業者填寫預約表單。詳細資訊與企業淨零轉型健檢指引手冊，可至新北經發局官網查詢(https://gov.tw/aAJ)，或撥打諮詢專線(02) 2223-8266陳小姐洽詢。