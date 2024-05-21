立法院院會今天續審攸關國會改革的《立法院職權行使法》，三黨從一早就吵翻天。但對於部分條文藍綠白竟有高度共識，三黨立委在議場同時舉手投下贊成票，成為審查國會改革法案以來最和諧一幕，立院黨團書記長洪孟楷笑喊「國會改革，三黨共識」。

藍委呂玉玲提案增訂《立法院職權行使法》第28條之3，行政院院長、各部會首長及相關出席立法院會議之政府人員，於答詢時作虛偽陳述或提供不實資料者，處一年以上五年以下有期徒刑。

對於呂玉玲提案版本，國民黨、民眾黨共提再修正動議與民進黨所提再修正動議相同，均是「不予增訂」，但民進黨仍提出異議要求表決，造成藍綠白立委同時舉手奇景。經過兩輪舉手表決，立法院長韓國瑜裁示，出席108 人、贊成104人，國民黨、民眾黨共同提再修正動議及民進黨團再修正動議通過。國民黨立委笑喊「朝野和諧」，立院黨團書記長洪孟楷高呼「國會改革，三黨共識」。

之後接續審議呂玉玲提案增訂《立法院職權行使法》，第28條之4行政院院長、各部會首長及相關出席立法院會議之政府人員，於接獲立法院邀請出席會議時，未經會議主席准假而缺席者，為藐視國會，處一年以下有期徒刑。

針對《立法院職權行使法》第28條之4，藍綠白所提再修正動議也相同，均是「不予增訂」，眼見與藍白意見一致，民進黨團幹事長吳思瑤帶頭與黨籍立委大喊，「條文小偷」。

經舉手表決、重付表決，韓國瑜裁示，出席108 人、贊成85人，韓國瑜宣布，國民黨、民眾黨共同提再修正動議及民進黨團再修正動議通過，「不予增訂」。