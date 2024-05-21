國會亂！遭綠委嗆「要負最大責任」 韓國瑜表情曝光

🔴【LIVE直播】國會改革法案立院再戰 朝野立委激烈攻防現場直擊

立法院今（21）日續審藍白國會改革法案，民進黨則祭出案海戰術試圖杯葛。然而，立法院長韓國瑜在接近11點時重返議場宣布繼續開會，並逐條處理各黨團所提修正動議，民進黨立委沈發惠則發言痛斥如今國會亂象，韓國瑜要負最大責任。韓國瑜聽到發言當下的表情也曝光。

沈發惠今表示，上周五國會亂象和今天荒謬的狀況，要負最大責任的人就是韓國瑜，因為在整個過程中，韓國瑜明明有太多機會可以讓議程、協商合理的進行。沈發惠直言，如今要讓大家通過藐視國會罪，會讓全國人民都藐視韓國瑜，「你要讓全國人民都藐視你的罪嗎？」

此外，沈發惠也敬告所有國民黨立委，要讓深藍選區的立委代表國民黨的臉孔嗎？「你們回去都要面對台灣的民眾，今天深藍選區的立委越偏激、越激動，票越高，但其他國民黨立委要當他們的工具嗎？」

沈發惠也喊話民眾黨，善良的小草是希望民眾黨扮演國會關鍵少數，有時候支持國民黨，有時候支持民進黨，才會是關鍵少數，像現在這樣成為國民黨的附隨組織，是讓選民徹底失望。

最後，沈發惠也請問韓國瑜，「等一下要用什麼顏面去接待外賓？」然而，當沈發惠發言當下，直播鏡頭也帶到韓國瑜，臉上表情一覽無遺。