學童化身小小神農嘗百草，探索中醫藥的奧秘。（衛生局提供）

新北市衛生局主辦的「小神農華佗營」，今年跳脫以往的生態活動，移師中華穀類食品工業技術研究所，將在8月4日舉辦一日營活動，除了化身小小神農嘗百草，探索中醫藥的奧秘，更可透過生活中常見的烘培活動體驗中藥材千變萬化之處。設籍新北市各公私立國小3至5年級學童，可於6月3日至21日在衛生局官網報名，名額僅限60名。

衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」知性又有趣，一日營活動包含餐費、材料及保險，全部免費。

衛生局局長陳潤秋表示，睽違已久的新北市「小神農華佗營」今年突破以往，首次移師中華穀類食品工業技術研究所舉辦，除了有中醫師親自教導香草茶DIY、針灸術、八段錦及穴位保健之闖關遊戲外，藉由藥食兩用中藥材融入具榖研所特色之烘培課程團體活動，讓學童體驗並享受歡樂、友善的知性教學之旅。

廣受歡迎的「小神農華佗營」每年開放網路報名隨即秒殺，家長及小朋友須把握機會，報名採線上申請，6月3日上午9時至21日下午5時開放網路填表，採取電腦隨機抽籤，錄取名單將在6月26日中午12時公布於衛生局官網。報名期間歡迎請至衛生局網站點選「新北小神農華佗營-線上申請」，即可選擇填寫報名資訊。