台中捷運今（21日）驚傳砍殺驚悚事件，上午11時20分許，20送洪姓男子疑似攜帶3把刀，搭乘捷運，並持其中1把尖刀，朝臉部已經流血的男子攻擊，警方到場將洪男制伏，加上現場2名傷者，均送林新醫院治療。巧合的是，十年前的今天發生鄭捷隨機砍人案。

鄭捷在2014年犯下的台北捷運隨機殺人事件，當時造成4死24傷，案發日期也是5月21日，與此案有巧合，是否與涉案歹徒的犯案動機有關，目前正由檢警後續釐清。

台中市消防局上午11時29分接獲中捷行控中心報案，捷運市政府站有民眾受傷，立即派遣黎明91、黎明92及專責91前往，警消到場發現有3名傷者，1名年約17歲少年，胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，1名年約27傷者，臉頰15公分撕裂傷，另1名年約20歲男子，右手多處割傷。

3名傷者均送往林新醫院救治，院方表示，傷者均為撕裂傷，需進行清創縫合，並無生命危險。警方在現場發現1把菜刀及2把尖刀，研判都是洪男所有。