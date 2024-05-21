新北市農業局響應國際生物多樣性日，日前於板橋高中辦理「路殺環境教育講座」，以實際路殺調查數據帶出路殺防治觀念，並介紹相關防路殺工程，讓學生未來不同領域求學時，可導入路殺防治友善生態觀念。

農業局說，5月22日為國際生物多樣性日，目的在於提高大眾對於生物多樣性的認識，並促進對生物多樣性保育的努力，而路殺是指動物在交通道路上不幸遭遇車輛碰撞而受傷喪命的情況，統計新北1月至4月約有160筆。

為了推廣生態保育觀念，農業局響應國際生物多樣性日，日前於板橋高中辦理講座，邀請中國文化大學生命科學系副教授陳怡惠擔任講師，以陽明山國家公園的路殺情形作為案例進行深度探討，學生從講座可以學習有關動物行為、生物多樣性、環境保護和永續發展等議題的知識，進而培養環境保護意識。

農業局表示，新北市生態豐富多元，將持續推動保育生態及環境保護，重視棲地復育及生態廊道施作，打造動物與人的友善城市，本次講座首次進入高中辦理路殺環境教育，盼能持續透過環教講座及生命教育課程，宣導路殺防治觀念，落實向下紮根環境教育。對「路殺」議題有興趣的學校可與新北市政府農業局(02)29603456分機3079陳小姐聯絡。