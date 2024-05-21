中國信託投信於2019年推出中信高評級公司債（00772B）後，一口氣刷新2項紀錄，除了是全台第一檔採取月配息機制的債券ETF外，更於2023年6月規模突破千億元，躍昇為國內首檔千億級債券ETF，顯示投資人對於優質的投資等級債ETF需求若渴，今年再度發行堪稱六星豪華配備的「中信優息投資級債（00948B）」。

中國信託投信說明，所謂「六星豪華配備」，第一是00948B的發行價為10元，對於小資族來說，在募集期間只要1萬元便能入手一張，不僅投資門檻相對低，同時存股張數亦能更快累積，還能養成長期投資的習慣，逐步累積財富；第二是月配息機制，投資人月月享配息機會，有助於創造穩定的現金流。

第三是收益平準金機制，許多債券ETF面臨月月追募、規模快速成長導致債息被稀釋的窘境，如有收益平準金機制，當達到啟動條件時，可將部分收益平準金加入該期配息中，二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金，且動用上限是累計的收益平準金，如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋，也不會因為申贖頻繁影響到配息將可讓配息更穩定。

第四是聚焦長天期投資等級債，00948B追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果相對突出；第五是進階版投資等級債，透過指數篩選流程，優化投資級債收益率，讓債券殖利率有感升級；第六是ESG篩選防護，指數成分股透過ESG篩選，將分別排除「具爭議性產業」之發行人，及排除ESG高度風險之發行人，也就是用ESG篩出優質債，以利提升整體報酬。

整體來看，即將於5月22日開募的中信優息投資級債（00948B），不僅是國內唯一一檔10元發行價的債券ETF，同時加入投資人最愛的收益平準金、投資等級債、長天期、ESG及月月配所組成的債券豪華配備，且領息不用等太久，將於基金成立滿1個月後，每月評估收益分配，預計第一次收益分配評價約在7月底，8月進行除息，配息有機會在9月入袋，因此有現金流需求的族群，在募集期間入手價只需1萬元，可要把握時間進場。