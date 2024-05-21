桃園市新成屋房價大盤點！台灣房屋根據桃園市不動產交易e指通近一年的房價數據，統計全市成交量超過100件各生活圈新成屋均價，結果顯示，新成屋平均交易單價仍在1字頭的生活圈，只剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，平均單價19.6萬元，堪稱是桃園市最後絕版的親民1字頭買新房區段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近幾年因缺工缺料、營造成本上升，加上雙北、新竹縣市的高房價外溢效應，前往桃園市購屋民眾變多，再加上桃園市人口持續成長，當地購屋需求原本就很強勁，在遷入及內需兩股購屋力道增加下，推升桃園房價持續上揚。以桃園市不動產交易e指通數據來看，近一年中壢區屋齡5年內的新成屋大樓，最高成交單價已突破6字頭，桃園區、大園區新成屋最高來到5字頭，其他區域新成屋最高單價也站上4字頭，讓預算有限卻想住新成屋的購屋族，將目光轉向大溪、龍潭、楊梅等相對平價又兼具生活機能的外圍區段尋屋。

台灣房屋龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭地理位置優越，依山傍水，是南桃園觀光重鎮，曾被評選為台灣最具特色鄉鎮第一名，以及台灣十大理想退休地點之一。而「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，且鄰近石門水庫，周邊遍地綠蔭、空氣新鮮、風景秀麗，由於該區域的土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實。近一年該重劃區交易最熱絡的新成屋大樓社區，大多是一房一廳的大套房以及兩房一廳的渡假房型，總價帶落在300萬到700萬之間，買家置產目的以渡假宅、退休宅居多。

張華欽進一步指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著新北市三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新成交單價，已來到35~38萬元。而龍潭區目前重點建設，包括龍潭轉運站與龍潭科學園區三期擴建計畫，儘管先前台積電新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上龍潭對外交通便利，可望支撐房市漸進成長。