官股昨日鎖定台積電加碼，護國神山台積電今天股價扮演台股穩盤指標，台積電預計6月4日召開股東會，並將於6月13日配發股息3.5元，市場關注股東會行情及除息行情表現。

日月光投控昨日也獲得投信及代操資金買盤力挺，今天股價逆勢上攻，早盤都維持在紅盤之上。日月光投控今年擬將配發5.2元現金股利，預計6月26日召開股東會，4月營收呈現月增及年增，累計前4月營收也正成長。

台積電刷864元新高 台股同步破紀錄 後市鎖定7大族群
蘋果高層密訪台積電！罕見為2奈米產能出招了 內幕曝光
台股早盤翻紅 台積電漲4元 「2類股」齊漲
#台積電 #日月光投控 #護國神山 #穩盤 #指數
透過【Google新聞追蹤中時新聞網