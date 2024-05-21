官股昨日鎖定台積電加碼，護國神山台積電今天股價扮演台股穩盤指標，台積電預計6月4日召開股東會，並將於6月13日配發股息3.5元，市場關注股東會行情及除息行情表現。

日月光投控昨日也獲得投信及代操資金買盤力挺，今天股價逆勢上攻，早盤都維持在紅盤之上。日月光投控今年擬將配發5.2元現金股利，預計6月26日召開股東會，4月營收呈現月增及年增，累計前4月營收也正成長。