總統府提供

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賴清德總統今天依慣例，在就職的隔天，和副總統蕭美琴赴忠烈祠「向國父暨忠烈殉職人員致祭」，不同於蔡英文2016年首次以總統身份致祭遭獨派團體集結抗議，賴致祭過程平和順利，但五院院長獨缺立法院長韓國瑜。

為崇祀先烈，表揚國民革命精神，忠烈祠每年3月29日及9月3日辦理春秋國殤大典，由總統親臨主祭。過去在清明節前會舉行遙祭黃帝陵典禮，總統就職後則是舉行「遙祭國父陵」等國家祭典。

不過，蔡英文上任後，就由內政部在2017年，以展現台灣主體性及多元文化為由，取消遙祭黃帝陵儀式；2016年她520上任後的隔天，依慣例和副總統陳建仁，率領五院院長到忠烈祠，刪去遙祭國父陵寢的儀式，還把國父遺像搬到牌位下，改成「致祭」。

不過獨派團體還是不滿意，當時集結忠烈祠門口抗議，認為要拜就拜台灣的先賢先烈。

賴清德昨天在總統府大禮堂的國父遺像和國旗前，完成中華民國第十六任總統的就職宣誓儀式，今天赴忠烈祠「向國父暨忠烈殉職人員致祭」，也算是某體形式的表態，現場也未見獨派團體抗議。

賴清德由總統府祕書長潘孟安陪同親臨主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院長許宗力、考試院長黃榮村及監察院長陳菊陪祭。由於立法院朝野衝突不斷，院長韓國瑜坐鎮立法院處理國會改革法案，今天未出席忠烈祠的致祭儀式。

儀式開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭人員就位，奏國歌，隨後賴清德向國民革命烈士之靈位獻花，並率同陪祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。