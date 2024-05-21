台東縣議員古志成說，警方罰單績效掛帥，民眾倒楣。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警局加強交通違規取締，多位議員反映民眾反彈。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會定期會近日檢討衛生、教育、社會、警政單位，台東縣警察局交通違規預算編列達1億2千萬元，引發多位縣議員關心，質疑金額過高導致基層員警有績效壓力，百姓反彈。台東縣警察局長梁東山說明，沒有要求罰單績效，但針對常用路段加強執法以維護交通安全。

議員古志成批，在台東當警察不但治安好、交通好、績效也好，罰單掛帥、百姓倒楣，台東淪為「好山好水好欺負」，他指出，從1月迄今警方已取締4千7百餘萬元，未達年度預算的一半，績效不佳，基層員警近來疑被要求積極取締違規，台東人口僅21萬人，等於每人需負擔6000元罰金，相當不合理。

縣警局交通隊長劉正達說明，今年交通違規歲入編列1億2千萬元，與去年相同，去年實際歲入1億9千萬元，超收7千萬元。他強調，執法不是以歲入為考量，交通違規罰單也可能是外縣市用路人，不全數是台東民眾繳納。

議員陳宏宗指出，近日接獲民眾反映，關山分局員警近日積極開違規罰單，甚至追車到民眾家裡，警局執法目的應在於維護人民行車安全，應以勸導為主，勿執法過當，追車容易造成危險。

議員楊清順也說，警方近日執勤過度氾濫，不僅縱谷鄉鎮，幾乎全縣民眾都反彈，質疑局長是否以罰單績效評比全縣各分局。

警察局長梁東山澄清，沒有以交通罰單績效掛帥及評比，根據分析最近19件死亡車禍中，以酒駕、未繫安全帶、超速居多，因此針對省道及易肇事路段取締，會請同仁以勸導為主。